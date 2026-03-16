Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin cerrahi bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan kimse olmadığı belirlendi.

KAĞITHANE Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin 4'üncü katındaki cerrahi bölümde bilinmeyen nedenle çıkan yangın çıktı. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin 4'üncü katında bulunan cerrahi bölümde meydana geldi. Edinilen bilgiye sterilizasyon cihazında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, cihazda yoğun duman oluştu. Hastanede bulunan kişiler ve çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye alevleri kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
