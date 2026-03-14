Kağıthane'deki ölümle ilgili yanıltıcı paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Kağıthane'de bir kişinin şüpheli ölümüyle ilgili sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgi paylaştığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ortabayır Mahallesi'nde bir evde A.E'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olarak sosyal medyada bir kişinin yanıltıcı bilgi paylaştığını belirledi.

Paylaşımı yapan S.P. polis tarafından gözaltına alındı.

S.P'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.