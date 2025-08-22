Kağıthane'de Suçta Kullanılan Silahlar için Atölyeye Baskın: 2 Şahıs Tutuklandı

Kağıthane'de suçta kullanılan silahların iğne ve namlu kısımlarını Fatih'teki bir atölyede değiştirip tekrar piyasaya sürdükleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de meydana gelen kurşunlama olaylarında ele geçirilen silahlar ile ilgili yaptıkları incelemelerde, silahların iğne ve namlu kısımlarının değiştirilmiş olduğunu tespit etti.

Fatih, Haseki Sultan Mahallesi'ndeki bir atölyede bu işlemin yapıldığını tespit eden ekipler, adrese baskın yaptı.

Operasyonda şüpheliler B.C.S. ve A.T.P. yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 1 sürgü kapağı, 4 namlu, 12 fişek ile silah yapımı ve tamir işlerinde kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

Şüphelilerden B.C.S'nin "ruhsatsız silah bulundurma", "güveni kötüye kullanma" suçlarından 5 yıl 6 ay, A.T.P'nin ise "otodan hırsızlık", "kapkaç", "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından 14 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.