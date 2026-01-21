Haberler

Kağıthane'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin kamera kaydı ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki aracında bekleyen Burak Tunçel'e düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda 26 yaşındaki Tunçel hayatını kaybederken, suikaste karışan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kağıthane'de bir kişinin park halindeki aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hamidiye Mahallesi'nde 15 Ocak'ta Burak Tunçel'in hayatını kaybettiği silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, Tunçel'in aracına bindiği sırada 2 kişinin otomobilden inip, saldırıyı gerçekleştirdiği anlar yer alıyor.

Olay

Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde park halindeki aracında bekleyen Burak Tunçel (26), başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

Saldırı düzenlenen araca daha önce GPS cihazı takıldığı, şüphelilerin yaklaşık 9 saat Burak Tunçel'i bekledikleri, saldırı sırasında kullandıkları otomobili Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Yolu'nda yakıp başka bir araçla kaçmaya devam ettikleri belirlenmişti.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler