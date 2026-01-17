Haberler

Kağıthane'de 1 kişinin aracında silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin 3 kişiye gözaltı kararı

Güncelleme:
Kağıthane'de park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan Burak Tunçel'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, şüphelilerle birlikte hareket eden 3 kişi için gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde Burak Tunçel'in (26) park halindeki 34 HUB 246 plakalı aracında beklerken, yanında duran başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu ölmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay

Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde Burak Tunçel (26), park halindeki 34 HUB 246 plakalı aracında beklerken, yanına duran başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, 2 şüphelinin ateş açtıktan sonra araçlarına binerek uzaklaştıkları anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Haberler.com
500

