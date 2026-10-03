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Kağıthane'de seyir halindeki cipin motor kısmı alev aldı, itfaiye yangını söndürdü

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Kağıthane'de seyir halindeki cipin motor kısmı alev aldı, itfaiye yangını söndürdü
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Kağıthane'de seyir halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın, sürücünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

KAĞITHANE'de seyir halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde seyir halindeki cipte çıktı. Cipin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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