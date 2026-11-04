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Kağıthane'de park halindeki midibüsten panelvana sıçrayan yangın söndürüldü

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Kağıthane'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Silahtar Caddesi'nde park halindeki midibüste bilinmeyen nedenle çıkan yangın, arkasındaki panelvana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlarda hasar oluştu.

Kağıthane'de park halindeki midibüste başlayıp arkasındaki panelvana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Silahtar Caddesi'nde park halindeki midibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler midibüsün arkasındaki park halinde olan panelvana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri araçlarda çıkan yangını söndürdü.

Yangında araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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