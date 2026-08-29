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Kağıthane'de damper kamyonete devrildi

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Kağıthane'de kum yüklü hafriyat kamyonunun damperi boşaltım sırasında yerinden çıkarak park halindeki kamyonetin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlar polis kontrollerinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kağıthane'de kum yüklü hafriyat kamyonunun boşaltım sırasında yerinden çıkan damperi, park halindeki kamyonetin üzerine devrildi.

Çağlayan Mahallesi'nde 06 GC 3845 plakalı hafriyat kamyonunun damperi, kum boşaltıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı.

Kamyondan ayrılan damper, park halindeki 34 KHK 312 plakalı kamyonetin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, polis ekiplerinin kontrollerinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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