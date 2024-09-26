Kağıthane'de Otoparklar Modernleşiyor: Dijital Ödeme ve Güvenlik Sistemleri Hayata Geçti

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki otoparkların modernizasyonu kapsamında hem ödeme hem de güvenlik sistemleri dijitalleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kağıthane'de bulunan Belediye açık, Meydan Metro açık, Meydan Nikah açık, Hürriyet kapalı ve Gültepe-Ortabayır-Telsizler kapalı otoparklarında, vatandaşların ödeme yaparken daha hızlı ve güvenli işlem yapabilmesi için otomatik ödeme makineleri aktif olarak çalışmaya başladı. Bu yeni sistem sayesinde kullanıcılar, geleneksel gişeler yerine modern ödeme makineleri üzerinden otopark ücreti ödeyebilecek.

Kağıthane Belediyesi'nin Vadi Açık (DAP) ve Meydan Nikah açık otoparklarında ise sürücülere, araçlarından inmeden kredi kartı ile ödeme yapabilme imkanı sunuluyor. Otopark çıkışlarına yerleştirilen kredi kartı ödeme cihazları sayesinde kullanıcılar otoparktan çıkarken araçlarından inmeden hızlı ve pratik bir şekilde ödeme yapabiliyor. Bu sistem özellikle vakit kaybetmeden işlemlerini halletmek isteyen sürücüler için büyük kolaylık sağlıyor.

İlçedeki tüm otoparklar Kağıthane Belediyesi tarafından oluşturulan Uzaktan Kontrol Merkezi ile 7 gün 24 saat denetleniyor. Bu merkez üzerinden otoparkların 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile izlenmesi ve gözetim altında tutulması sağlanıyor. Ayrıca vatandaşların otoparklarda karşılaştığı herhangi bir sorunu çözmek için görüntülü ve sesli olarak çalışan intercom sistemleri de devreye sokuldu. Vatandaşlar bu sistem sayesinde yaşadıkları sorunları kolayca yetkililere iletebiliyor ve anında destek alabiliyor.