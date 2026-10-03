Kağıthane'de otomobilin motorunda çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi

Kağıthane'de otomobilin motorunda çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, alevlerin aracın tamamını sarmasıyla büyüdü. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi, trafik yoğunluğu normalleşti.
Kağıthane'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA