Haberler

Kağıthane'de okul önünde çevreye rahatsızlık veren grup ile polis arasında arbede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arbede sırasında darp sonucu yaralanan polis memurunun açtığı uyarı ateşinde mermi isabet eden kişi yaralandı

Kağıthane'de bir okulun önünde görevli polisin, yaşı küçük 3 kişiyi çevreye verdikleri rahatsızlık nedeniyle uyarması sonucu çıkan arbedede uyarı amaçlı ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir okulun güvenlik noktasında görevli polis H.Ç, parkta yüksek sesle küfürlü konuşup etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 3 kişiye uyarıda bulundu.

Uyarının ardından grup ile polis memuru arasında tartışma yaşandı. Çıkan arbedede gruptakiler tarafından darbedilen polis burnundan yaralandı.

Bu sırada kaçan şüphelileri kovalayan polis, "dur" ihtarında bulunup havaya uyarı ateşi açtığı sırada kaldırımda bulunan 48 yaşındaki berber Hakan B. göğsünden vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B'yi (16) kısa sürede gözaltına aldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

