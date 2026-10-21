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Kağıthane'de motosikletli şüphelilerin ateş açtığı otomobildeki kişi öldü

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Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki otomobile motosikletli şüphelilerce silahlı saldırı düzenlendi ve araçtaki bir kişi hayatını kaybetti. Şüphelilerin motosikleti Hicazkar Sokak'ta elektrik panosunun önüne bırakıp kaçtığı belirlendi.

Kağıthane'de park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'ta park halindeki 34 DRC 369 plakalı otomobilde bulunan Eser Aktaş'a (44), seyir halinde olan bir motosikletteki şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği Aktaş, göğsünden ve elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aktaş, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bir süre olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin olayda kullandıkları silah, kıyafetler ile 41 ABD 024 plakalı motosikleti Merkez Mahallesi Hicazkar Sokak'taki bir elektrik panosunun önüne bırakarak kaçtıkları belirlendi.

Aktaş'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin, kaçan zanlıların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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