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Kağıthane'de Minibüs Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yayaların arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.

KAĞITHANE'DE MİNİBÜS YAYALARIN ARASINA DALDI: 1 ÖLÜ 4 YARALI

Doğan Can CESUR-Baran AKKAYA-Didem ERGİN-Ulaşcan ÖZER / - KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi Bakkal Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü Osman K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LAA 224 plakalı minibüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Freni boşalan minibüs, park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde kaldırımda yaya olarak bulunan Elif Ö.,(44), Ayşegül S.(52) ve H.Ç.Ö.'nün(9) ağır yaralandıkları, Mesut Kılıç'ın(51) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Osman K.'de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mesut Kılıç'ın cenazesi ise polis ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, yoğun trafikte hızla gelen servis aracının kaldırıma dalarak yayalara çarptığı anlar yer alıyor.

ÇİÇEK SATAN ANNE VE KIZI YARALANDI

Öte yandan kazada ağır yaralanan Ayşegül S.'nin, Anneler Günü nedeniyle kaldırıma açtığı tezgahta çiçek sattığı öğrenildi.

Kağıthane'de Minibüs Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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