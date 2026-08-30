Metrobüste Yangın Panik Yarattı: Yolcular Tahliye Edildi
Kağıthane Darülaceze Perpa metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcular araçtan tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
KAĞITHANE Darülaceze Perpa Metrobüs durağında seyir halindeki metrobüsten yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, araçta bulunan yolcular tahliye edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı