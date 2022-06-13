Kağıthane'de iki binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

KAĞITHANE'DE bir binanın çatı katında başlayan yangın bir anda büyüyerek yandaki binanın çatısına sıçradı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Şahinler Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki binanın çatısına sıçradı. Yangının çıktığı binada ve yandaki binaların sakinleri yangını fark edince sokağa döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı hazır bekledi.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.