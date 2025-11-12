Haberler

Kağıthane'de Gürültü İle Başlayan Tartışma Kanlı Bitti

Güncelleme:
Kağıthane'de üst kat komşusuyla çocuk gürültüsü nedeniyle tartışan Y.A., komşusuna ateş açarak onu öldürdü ve iki kişiyi yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kağıthane'de gürültü sebebiyle çıkan tartışmada silahla ateş ettiği üst kat komşusunu öldüren, iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Dün 20.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi Demir Sokak'taki apartmanın giriş katında oturan Y.A. (19) ile üst kat komşusu M.İ.Ç. arasında çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine komşusunun katına çıkıp dairesine doğru ateş açan Y.A, 3 kişiyi yaralayarak kaçtı.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılar R.Ç. ile C.Ç. ve eşi H.Ç'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan R.Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, C.Ç. ile H.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.A, suçta kullandığı tabancayla polis ekiplerince yakalandı.

Çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
