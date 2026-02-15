Haberler

Kağıthane'de 5 tonluk sucuk ekmek ikramı

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Sucuk Ekmek İkramı Programı'na ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 ton sucuk ekmek ikram edilen etkinlikte 30 bin kişiye ulaşmak hedeflendi.

KAĞITHANE Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sucuk Ekmek İkramı Programı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi, alanda uzun kuyruklar oluştu.

Programda vatandaşlara yaklaşık 5 ton sucuk ekmek ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklardan gençlere, ailelerden yaşlılara kadar her yaştan vatandaş yer aldı. Ev sahipliğini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yaptığı programa Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, ilçe STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşan Başkan Mevlüt Öztekin, havanın da güzel olmasını fırsat bilerek hemşehrileriyle sıcak bir ortamda buluşmak istediklerini belirtti. Sabah saatlerinden itibaren hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Öztekin, "Maksadımız birlik ve beraberlik. Soğuk geçen kış günlerinde böyle sıcak ortamlarda bir araya gelmek önemli. Çağlayan'dan Gürsel'e, Çeliktepe'den Gültepe'ye, Şirintepe'den Nurtepe'ye, Hamidiye ve Talatpaşa mahallelerine kadar birçok mahallemizden komşularımız burada. İlçe dışından gelen misafirlerimiz de var. Çoluk çocuk, ailelerimizle güzel bir birliktelik yaşıyoruz" dedi.

30 BİN KİŞİYE İKRAM YAPILACAK

Uzun kuyrukların hatırlatılması üzerine konuşan Öztekin, hazırlıkların yeterli olduğunu belirterek, "3 ton sucuk stoğumuz var. Ekmekle birlikte toplamda 5 tonluk hazırlık yaptık. Yaklaşık 30 bin kişiye yetecek ikramımız mevcut. 30 bin rakamı Anadolu'daki bir ilçe nüfusu kadar. Herkese yetecek, kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımın olduğu program, gün boyu süren ikram ve müzik etkinlikleriyle sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
