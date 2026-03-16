İstanbul'da gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Kağıthane'de bir gecekonduda çıkan yangında Furkan Zorlu'nun cansız bedeni bulundu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kağıthane'de bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldükten sonra evde bulunan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Okul Arkası Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gecekonduda inceleme yapan ekipler, yangın sırasında evde bulunan Furkan Zorlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Zorlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, yangının başladığı anda etrafa dumanların yayılması ve pencereden alevlerin çıkması, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
