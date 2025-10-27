Haberler

Kağıthane'de Ana Cadde Üzerinde Yol Çöktü

Kağıthane'de ana cadde üzerinde meydana gelen çökme nedeniyle zabıta ekipleri önlem aldı, araçların ilerlemesi güçleşti. Yolun tamiri için çalışma başlatıldı.

KAĞITHANE'de ana cadde üzerindeki yolda çökme meydana geldi. Zabıta ekiplerinin önlem aldığı yolda araçlar güçlükle ilerledi. Yolun tamiri için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ana cadde üzerindeki yolda akşam saatlerinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çökmenin olduğu alanda önlem aldı. Araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Yolun tamiri için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
