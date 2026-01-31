Haberler

Kağıthane'de akaryakıt istasyonundaki 2 minibüste çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane'de bir akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sıçradığı diğer minibüs de kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane'de akaryakıt istasyonunda park halindeki 2 minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cendere Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede minibüsün tamamını saran alevler aracın yanında bulunan diğer minibüse de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı akaryakıt istasyonunda alevlerin pompalara sıçraması önlendi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
