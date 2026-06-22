İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, 1 kilo 830 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kağıthane'de çalışma yapan ekipler, Asaf Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları ve üzerlerinde satışa hazır halde 8 gram uyuşturucu madde ele geçirdikleri S.Ç. (24) ve F.Z.A'yı (21) gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında uyuşturucu maddelerin temin edildiği belirlenen Seyrantepe Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 kilo 830 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 elektronik paketleme cihazı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Bunun üzerine teknik ve fiziki takip yapan ekipler, uyuşturucu madde ticareti faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen Y.K. (23), R.U. (31), H.M.K. (25) ve Ö.B'yi (22) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.K, H.M.K. ve Ö.B tutuklanırken, R.U. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheliler S.Ç. ve F.Z.A. ise serbest bırakıldı.