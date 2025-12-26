Haberler

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin yürüttüğü "Yerelde Kadın Gücü" projesi tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından gerçekleştirilen 'Yerelde Kadın Gücü' projesi, dezavantajlı kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesini hedefledi. Proje sonunda 69 kadına çeşitli eğitimler verildi ve 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Tavsiye Metni' hazırlandı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından, Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) uygulayıcılığıyla yürütülen "Yerelde Kadın Gücü" projesi tamamlandı.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Oğuzeli Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, dezavantajlı kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi hedeflendi. Proje süresince 69 kadına eşitlik, sivil katılım, girişimcilik destekleri ve iş planı hazırlama konularında kapasite güçlendirme eğitimleri verildi.

Eğitimlerin ardından yapılan değerlendirmede katılımcıların büyük çoğunluğu, sivil katılımın toplumsal faydalarını daha iyi anladıklarını ve girişimciliği yaşamları için uygulanabilir bir seçenek olarak gördüklerini ifade etti.

Proje kapsamında ayrıca, kadınlardan toplanan talep ve beklentiler doğrultusunda "Yerel Eşitlik Eylem Planı Tavsiye Metni" hazırlanarak Oğuzeli Belediyesi'ne sunuldu.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var