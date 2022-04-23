Kaftancıoğlu, Şehit Astsubay Şahin'in Ailesini Ziyaret Etti
ANKA - Sinan Tartanoğlu - Güncel
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesini ziyaret etti.
İSTANBUL (ANKA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesini ziyaret etti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün; şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaftancıoğlu'na; CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gökmen Güneş, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve Zafer Mahallesi CHP Temsilcisi Süleyman Bilor eşlik etti.
ANKA / Sinan Tartanoğlu - Güncel