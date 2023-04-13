Kaftancıoğlu, AKP'li Bir Milletvekili Adayının Yasaya Aykırı Olarak Belediye Meclisi Üyeliğine Devam Ettiğini, Gereği Yapılmazsa Belgeleriyle...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'den milletvekili adayı olarak gösterilen bir kişinin, yasaya aykırı olarak belediye meclisi üyeliğine devam ettiğini belirterek, eğer gereği yapılmazsa belgeleriyle birlikte açıklayacağını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'den milletvekili adayı olarak gösterilen bir kişinin, yasaya aykırı olarak belediye meclisi üyeliğine devam ettiğini belirterek, eğer gereği yapılmazsa belgeleriyle birlikte açıklayacağını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'nin İstanbul'da milletvekili listelerini oluştururken, işlerine geldiği zaman yasaları ve kanunu nasıl tanımadığının somut örneğini ortaya koyduğunu belirtti.

"AÇIKGÖZLER ANLAŞILMASIN DİYE MİLLETVEKİLİ LİSTELERİNDE İKİ İSİMLİ OLAN KİŞİNİN TEK İSMİNİ YAZMIŞLAR"

AKP'li bir ismin milletvekili adayı yapılmasına rağmen belediye meclisi toplantılarına katılmaya devam ettiğine belirten Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"AKP'nin İstanbul'da milletvekili listelerini oluştururken işlerine geldiği zaman yasaları ve kanunu nasıl tanımadığının somut örneğini belgeleriyle açıklayacağım birazdan. Yakalandınız! Sehven dışında ne diyeceksiniz meraktayım. Madem 'İdare edin' diyorsunuz Doğan Subaşı gelsin İBB Meclisi'ni yönetsin, istifa eden diğer iki arkadaşımız da bugün yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katılsınlar diyeceğim ama demem. Çünkü CHP olarak biz yasalara saygılıyız. İşimize gelince yasa tanımazlık yapmadığımız gibi pazarlık da yapmayız.

Bunu da yazayım gülelim biraz… Açıkgözler anlaşılmasın diye milletvekili listelerinde iki isimli olan kişinin tek ismini yazarak koymuşlar. 'Sehven iş yaptık' derken fark edilmesin diye kurnazlık yapmaya kalkmışlar olmayan akıllarınca. Ne yaparsanız yapın, her seferinde yakalanacaksınız! Örnek verecek olursam CHP'den istifa eden ve listelerde yer bulamayan İBB Meclis üyemiz Doğan Subaşı nasıl İBB Meclisi üyesi değil ve toplantılara katılamıyorsa bu kişi için de aynı kurallar ve kanunlar geçerli. Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım! Milletvekili listesine girmiş birinin istifa etmeden başvurduğu adaylıktan sonra meclis üyeliğine de devam etmesi mümkün olamaz. Ayrıca listeye yazılan birinin de bugün Büyükşehir meclisine katılması mümkün değildir."