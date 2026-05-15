Kars'ta "Aheng-i Nefes" topluluğu "Semahlar ve Deyişler" konseri verdi

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı "Aheng-i Nefes" topluluğu konser verdi.

Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Gelin Canlar Bir Olalım" mottosuyla düzenlenen "Semahlar ve Deyişler II" konserine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şef Dr. Öğr. Üyesi Elif Bektaş'ın yönetiminde, Dr. Öğr. Üyesi Caner Bektaş'ın özgün orkestra düzenlemeleriyle sahnelenen gecede, "Mersiye", "Eylen Yolcum", "Bugün Ben Pirime Vardım" ve "Ruhum İmanım Ali" gibi eserler seslendirildi.

Konserden sonra emeği geçen akademisyenlere çiçek takdim edildi.