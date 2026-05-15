Haberler

Kars'ta "Aheng-i Nefes" topluluğu "Semahlar ve Deyişler" konseri verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 'Aheng-i Nefes' topluluğu, 'Gelin Canlar Bir Olalım' mottosuyla düzenlenen 'Semahlar ve Deyişler II' konserinde semah ve deyişler seslendirdi. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı "Aheng-i Nefes" topluluğu konser verdi.

Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Gelin Canlar Bir Olalım" mottosuyla düzenlenen "Semahlar ve Deyişler II" konserine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şef Dr. Öğr. Üyesi Elif Bektaş'ın yönetiminde, Dr. Öğr. Üyesi Caner Bektaş'ın özgün orkestra düzenlemeleriyle sahnelenen gecede, "Mersiye", "Eylen Yolcum", "Bugün Ben Pirime Vardım" ve "Ruhum İmanım Ali" gibi eserler seslendirildi.

Konserden sonra emeği geçen akademisyenlere çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor

Vatandaşa oh dedirten sözler: Gündemimizde yok

Trump, Tayvan konusunda Çin’e kapıyı kapattı

Tayvan konusunda kapıyı kapattı! Şu an en son ihtiyacımız olan şey...
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı