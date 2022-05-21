Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Dinçer: "158 Yıl Geçti. Soykırım ve Sürgün Günümüzde de Devam Ediyor"

OKTAY YILDIRIM

Kafkas Dernekleri Federasyonu, İstanbul'da; Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Federasyon Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, "158 yıl geçti. Lakin Çerkes Soykırım ve Sürgünü nihayete ermiş değil. Soykırım ve sürgün günümüzde de devam ediyor" dedi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, İstanbul'da Yenikapı Miting Alanı'nda; Çerkes Sürgünü'nün 158. yıl dönümünde miting ve anma etkinliği düzenledi.

Mitinge; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Barbaros Binicioğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Doğan Ergün de katıldı.

Mitingde, üzerinde "Bunun adı soykırım", "Unutma, unutturma", "Bunun adı soykırım", "İntikam değil adalet istiyoruz", "Rusya geri döneceğiz" yazan pankartlar açıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, mitingde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"101 YIL SÜREN SAVAŞI KONUŞACAĞIZ: Bugün 21 Mayıs 2022'de, 158 yıl evvel biten ve 101 yıl süren bir savaşı, bir büyük dehşeti, kıyımı ve sonrasını konuşacağız. Bugün 158 yıl evvel Adiğeleri, Abazaları, Çeçenleri ve Osetleri anavatanlarından süpüren Çerkes soykırımını ve sürgününü konuşacağız. Bugün burada oluşumuzun sebebine Çerkesler anadillerinde 'Yıstanbılako' derler. Anlamı İstanbul yolu, demektir. Ne kadar da naif bir adlandırma değil mi? Oysa bu naif isimlendirme büyük bir trajediyi, korkunç bir soykırımı ve sürgünü ifade eder esasında.

RUSYA SOYKIRIM MAĞDURLARININ TORUNLARINA ANAVATANI İLE BAĞ KURULMASINI ZORLAŞTIRIYOR VE ENGEL OLUYOR: Bugün 1864'ün üzerinden 158 yıl geçti. Lakin Çerkes soykırım ve sürgünü nihayete ermiş değil. Soykırım ve sürgün günümüzde de devam ediyor. Üzülerek belirtmeliyiz ki Rusya soykırım mağdurlarının torunlarına, anavatanı ile bağ kurulmasını zorlaştırıyor ve yer yer engel oluyor. Bir ulusu niteleyen ve kimlik kazandıran en bariz unsur olan dil üzerindeki baskı politikaları, Çerkesçe başta olmak üzere tüm Kuzey Kafkasya halklarının dillerini erozyona uğratmakta, hatta yok oluşlarına zemin hazırlanmaktadır. Bu baskıcı uygulamalara şunun şurasında 10 yıl evvel resmi devlet dili olan Çerkes dilinin, zorunlu sınıf geçme dersi olarak okullarda okutulan ana dilimizin dilekçe ile seçmeli dil haline getirilmesi örnek verilebilir. Rusya Federasyonu'nun kurucusu ve federe devlet statüsünde olan Cumhuriyetlerimizin statüleri, her geçen gün zayıflatılıyor, ekonomik alanda yalnızlaştırılıyorlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaldırılması gibi pek çok örnek verilebilir."

İMAMOĞLU'NUN MESAJI: "ÇEKTİĞİNİZ ACILARI, YAŞADIĞINIZ SIKINTILARI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürü Hasan Akkuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerli Çerkes dostlar. Aynı coğrafyalarda, aynı kaderi paylaşmış, toplulukların fertleri olarak yine aynı coğrafyada, aynı. Vatandaş, birlikte yaşamanın huzuru ve gururunu yaşıyoruz. ve her zaman dediğimiz gibi sizler ve bizler, bu vatanın asli unsurları bu devletin kurucu topluluklarıyız. Her ne kadar ana vatanınız Kafkasya olsa da şunu biliyoruz, inanıyoruz ki asıl ana vatanınız Kafkasya ama bugün ortak vatanımız, Anadolu, Trakya, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu vatan bizim için orası kadar önemlidir. ve o nedenle çektiğiniz acıları, yaşadığınız sıkıntıları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."

Miting; sürgünü anlatan fotoğraf ve resim sergisi ve Fehmiye Çelik'in konseri ile sona erdi.