Zonguldak'ta yük gemisinin fırtınada batmasına ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batmasına ilişkin 3 gemi sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki 5'inci duruşmaya, gemi donatanı (sahibi) Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkililerinden tutuksuz sanıklar S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. katılmadı, hayatını kaybedenlerden bazılarının aileleri ile sanıkların avukatı salonda hazır bulundu.

Gemiye yük bulma ve dokümantasyon işlemi yapan tanık Mustafa Baykuş, aynı şirkette çalışmaya devam ettiğini, söz konusu geminin seferinde herhangi bir gecikme yaşanmadığını, planlandığı şekilde gidip dönüş yaptığını anlattı.

Söz alan gemi 3. kaptanı Mustafa Nacar'ın annesi Gülay Nacar'ın, "Dava 1-2 seneyi bulacak mı? Benim torunum babasız kaldı." ifadelerine mahkeme başkanı, "Acınızı biliyoruz, yargılama sürüyor, bitecek, yargılama yapıyoruz." sözleriyle karşılık verdi.

Firma yetkililerin avukatı, S.Ö'nün gemi adamı belgesinin süresinin dolduğunu, yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu gerekçesiyle Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptıramadığı için yasağının kaldırılmasını talep etti.

Aile avukatı ise söz konusu kişinin firma yönetim kurulu üyesi olduğunu, gemi adamlığı belgesiyle bir kazanç elde etmediğini, bu nedenle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmamasını ve tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, S.Ö'nün yurt dışı çıkış yasağının devam etmesini ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak 18-20 Kasım 2023 tarihlerinde gemi telsiz kayıtlarının istenmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Olay

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gemi donatanları S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.