Haberler

Kafkametler Gemisi için Anıt Açılıyor

Kafkametler Gemisi için Anıt Açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Ereğli'de fırtına nedeniyle batan Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisinin kazasında hayatını kaybeden ve kayıp olan denizcilerin isimleri, 19 Kasım 2023'te sahilde yapılacak olan anıtta yaşatılacak.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin 5'i hayatını kaybeden, 7'si kayıp personelinin isimleri yaşatılacak.

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahil bandında yapımı tamamlanan anıtın resmi açılışı 19 Kasım'da yapılacak.

Belediye Kültür ve Sosyal işler Müdürü Muhammet Ali Ateş, Karadeniz Ereğli sahiline 12 denizcinin ismini yaşatmak için anıt yaptırdıklarını belirtti.

Resmi açılışın 19 Kasım'da felaketin 2. yılında yapılacağını aktaran Ateş, "Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatıyla yaptırdığımız anıtta 12 denizcimiz olan kaptan Cemal Turan, 2. kaptan Hıfzı Turhan, baş makinist Veli Özel, 2. makinist Göksel Özel, usta makinist Cüneyt Aygen, telsiz zabiti Berke Çamurtaş, usta gemici Satılmış Uslu, usta gemici İsmail Kaptan, gemici Mustafa Nacar, güverte sorumlusu Tamer Özer, yağcı Ömer Hebip ve aşçı Metin Usta'nın isimlerini yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Olay

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Restoranda yemek tepsisindeki cep telefonunu çaldı

Kaşla göz arasında yaptı! Restoranda inanılmaz anlar kamerada
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
CHP'li belediye başkanı gözyaşları içinde tehdit edildiğini açıkladı

Belediye başkanı yaşadığı korkuyu böyle anlattı! Gözyaşlarını tutamadı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.