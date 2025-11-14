Kafkametler Gemisi için Anıt Açılıyor
Karadeniz Ereğli'de fırtına nedeniyle batan Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisinin kazasında hayatını kaybeden ve kayıp olan denizcilerin isimleri, 19 Kasım 2023'te sahilde yapılacak olan anıtta yaşatılacak.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin 5'i hayatını kaybeden, 7'si kayıp personelinin isimleri yaşatılacak.
Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahil bandında yapımı tamamlanan anıtın resmi açılışı 19 Kasım'da yapılacak.
Belediye Kültür ve Sosyal işler Müdürü Muhammet Ali Ateş, Karadeniz Ereğli sahiline 12 denizcinin ismini yaşatmak için anıt yaptırdıklarını belirtti.
Resmi açılışın 19 Kasım'da felaketin 2. yılında yapılacağını aktaran Ateş, "Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatıyla yaptırdığımız anıtta 12 denizcimiz olan kaptan Cemal Turan, 2. kaptan Hıfzı Turhan, baş makinist Veli Özel, 2. makinist Göksel Özel, usta makinist Cüneyt Aygen, telsiz zabiti Berke Çamurtaş, usta gemici Satılmış Uslu, usta gemici İsmail Kaptan, gemici Mustafa Nacar, güverte sorumlusu Tamer Özer, yağcı Ömer Hebip ve aşçı Metin Usta'nın isimlerini yaşatacağız." ifadelerini kullandı.
Olay
Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.