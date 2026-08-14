Kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, kafenin önünde silahlı saldırıya uğrayan işletmeci A.T.Ç., yaralandı.

Olay, gece saatlerinde, Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki kafenin önünde duran işletme sahibi A.T.Ç., otomobille dükkanın önüne gelen Y.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. A.T.Ç. yaralandı, Y.Ç. ise otomobille kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.T.Ç., sağlıkçıların müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Y.Ç. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı