Kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kafenin önünde otomobille gelen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan işletmeci A.T.Ç. yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Yaralı işletmeci hastanede tedavi altına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, kafenin önünde silahlı saldırıya uğrayan işletmeci A.T.Ç., yaralandı.
Olay, gece saatlerinde, Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki kafenin önünde duran işletme sahibi A.T.Ç., otomobille dükkanın önüne gelen Y.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. A.T.Ç. yaralandı, Y.Ç. ise otomobille kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.T.Ç., sağlıkçıların müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Y.Ç. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.