KAEÜ ve AHİKA'dan Siber Vatan Programı Protokolü İmzalandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) arasında "Türkiye Siber Vatan Programı" protokolü imzalandı.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, protokolün imzaları KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol tarafından Rektörlük makamında atıldı.

Gençlerin dijital teknolojiler konusunda farkındalığının artırılması, siber güvenlik, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda teknoloji odaklı girişimciliğin geliştirilmesi için çeşitli modüllerden oluşan program ve projelerin hazırlanacağı "Siber Vatan Programı" ile ülke genelinde siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilerek genç istihdamının artırılması amaçlanıyor.

Dünyada bilgi ve iletişim sistemlerinin kullanımının hızla yaygınlaştığını ve hayatın hemen her alanında bu sistemlerin önemli rol oynamaya başladığını aktaran Karahocagil, gençleri dijital çağın gereklerine uygun yetiştirmenin ülkenin dijital sınırlarını koruma gücünü arttıracağını dile getirdi.

Karahocagil, "Siber Vatan Programı"nın ülkenin siber güvenlik alanında yetkin, donanımlı ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek nesiller yetiştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir proje olduğunu, bu anlamda kendilerine düşen görevi layığıyla yerine getireceklerini ifade etti.