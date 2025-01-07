KAEÜ Sıfır Atık Projesi İle 1975 Kilogram Atık Bitkisel Yağ Geri Dönüşüme Kazandırıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sıfır Atık Projesi kapsamında bir yılda 1975 kilogram atık bitkisel yağ, geri dönüşüme kazandırıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle sıfır atık çalışmaları doğrultusunda bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırılması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

KAEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde toplanan atık yağlar, lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemine veri girişiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bir yıllık dönemde biriken 1975 kilo atık bitkisel yağ, lisanslı geri kazanım firmasına teslim edildiği ve firma tarafından da üniversiteye bitkisel atık yağ toplama ünitesi tahsis edildiği kaydedildi.