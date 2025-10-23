Haberler

KAEÜ Rektörü Kudüs İçin Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, "Kudüs Konuşmaları" programına katıldı.

Kırşehir Kudüs Platformu tarafından Cacabey Meydanı'nda kurulan Gazze Çadırı'nda düzenlenen "Kudüs Konuşmaları" programında "Kudüs Notları" sunumunu gerçekleştiren Karahocagil, bölgenin geçmişten bugüne tarihi süreci, yaşanan savaşlar ve olaylar hakkında bilgi verdi.

Son iki yıldır Filistin halkının maruz bırakıldığı zulmü İsrail'in dünyanın gözü önünde yaptığını, birçok ülkenin desteğiyle de buna devam ettiğini belirten Karahocagil, masum ve suçsuz insanların öldürüldüğünü, hastanelerin bombalandığını, hekim ve sağlıkçıların yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Üniversiteden Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencisinin Gazze saldırılarında ailesi ve yakınları ile gıda ararken şehit düştüğünü, bu durumun çok acı olduğunu hatırlatan Karahocagil, İsrail'in insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir katliam yaptığını, İsrail'in kendi hedeflerine ulaşmak için bölgeyi yok etme ve katliam yapmaya devam ettiğini söyledi.

Karahocagil, İsrail'e karşı bilgi sahibi olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini, somut adımlar atılarak boykot eylemine daha çok destek olunmasını da istedi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
