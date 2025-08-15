KAEÜ ile Gazze İslam Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Gazze İslam Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, eğitim ve araştırma alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Gazze İslam Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve Eski Rektörü Prof. Dr. Kamalain Kamel Shaat ve beraberindeki heyet, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i makamında ziyaret etti.

İstişarelerin ardından gerçekleştirilen iki üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolü değerlendiren Karahocagil, her iki üniversite arasındaki protokolün yanı sıra Türkiye ve Filistin arasında var olan kültürel ve eğitimsel işbirliğini daha ileriye götürülmesinin amaçlandığını belirtti.

Eğitim ve araştırma konularında işbirliği yapılmasının planlandığını ve imkanlar elverdiği ölçüde öğretim elemanları, bölümler, araştırma enstitüleri ve öğrenciler arasında işbirliğinin teşvik edileceğini dile getiren Karahocagil, Filistin halkının haklı mücadelesini desteklemeye ve akademik dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kamel Shaat ise işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Biriminden Dr. Hatim Oweyda, Filistin Öğrencileri Derneği Ankara Başkanı Abdurrahman İsam, KAEÜ Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yusuf İslam Sürücü de yer aldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
