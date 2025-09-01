KAEÜ'de Yeni Müfredat: Öğrenciler Hem Mesleki Hem İnsani Becerilerle Mezun Olacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, yeni müfredatla gençleri üniversiteden hem mesleki hem insani becerileri kazandırarak mezun etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK'ün 2030 vizyonu kapsamında öğrencilerin yeterlilik ve beceri temelli yetişmesini sağlamak amacıyla KAEÜ'de müfredatta güncelleme yapıldı.

YÖK'ün 2030 vizyonu doğrultusunda yeşil beceriler, dijital dönüşüm, girişimcilik, yapay zeka yeterlikleri ve sosyal sorumluluk boyutları, tüm programlara entegre edilirken, öğrencilerin yalnızca mesleki bilgiye değil, çevresel duyarlılığa ve toplumsal katkı bilincine sahip bireyler olarak yetişmesi için de zemin hazırlandı.

Çalışmayı değerlendiren KAEÜ Rektörü Karahocagil, üniversitenin vizyonunu geleceğin eğitimine yön vermek üzerine inşa ettiklerini, kapsamlı bir müfredat çalışması yaptıklarını aktardı.

Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğüne bağlı Müfredat Destek Ofisi tarafından tamamlanan çalışma ile öğrencilerin önemli kazanım sahibi olacağını vurgulayan Karahocagil, "Öğrencilerimizi yeşil beceriler, dijital dönüşüm ve yapay zeka yeterlikleriyle birlikte aynı zamanda Ahilik kültüründen süzülen ilim, sanat ve ahlak değerleriyle de güçlendiriyoruz. Bizim için eğitim, mesleki bilgi kazandırmanın ötesinde, erdemli, üretken ve topluma değer katan bireyler yetiştirmektir. Bu anlayışla yaptığımız her güncelleme hem akademik bir yenilik hem de ülkemizin ve öğrencilerimizin geleceğine stratejik bir yatırımdır. Yeni müfredatla birlikte gençlerimiz üniversiteden hem mesleki hem insani becerileri kazanarak mezun olacak." ifadelerini kullandı.