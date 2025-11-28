Haberler

KAEÜ’de Şef Cüneyt Asan ile Girişimcilik Söyleşisi

KAEÜ'de Şef Cüneyt Asan ile Girişimcilik Söyleşisi
Güncelleme:
Kırşehir Valiliği ve KAEÜ işbirliğiyle düzenlenen söyleşide şef Cüneyt Asan, öğrencilerle kasaplık mesleği ve girişimcilik üzerine deneyimlerini paylaştı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) işbirliğinde şef Cüneyt Asan, üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi öncesi konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversite olarak meslek büyüklerinin tecrübelerini birikimlerini öğrencilerle buluşturmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Öğrencilerin mesleklerinin yanı sıra kişisel olarak kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Karahocagil, Ahilik ve girişimcilik dersleriyle de meslek tecrübesi olan isimlerin söyleşileriyle oryantasyon aldıklarını belirterek, etkinliğe katılan Cüneyt Asan'a teşekkür etti.

Cüneyt Asan ise söyleşisinde kasaplık mesleğinde cesaretli davranarak ilkleri yapıp, kendisini ve diğer meslektaşlarına katkı sunduğunu söyledi.

Kasapta isim yapmış, başarılı pek çok kişiyi kendisinin yetiştirdiğini hatırlatan Asan, çocukluktan itibaren çıraklığını yaptığı kasabı, askere gidip geldikten sonra arkadaşlarıyla ortak olarak devraldıklarını ve işletmeye devam ettiklerini anlattı.

Normal bir kasabın aksine iş yerinde değişiklikler yaptığını, çeşitli ikramlarda bulunarak ve büyüterek işlerini ilerlettiklerini vurgulayan Asan, klasik et, kebap ve köfte tüketmek yerine bunu geliştirdiğin deneyimlerini kullanarak farklı lezzetler sunduğunu anlatarak, genç girişimcilere her zaman cesur olmalarını ve başarılı olmaları için sabırla çalışmaları gerektiğini anlattı.

Söyleşiye, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
