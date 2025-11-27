Haberler

KAEÜ'de "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu tarafından "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yabancı Diller Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere bilgi verdi.

KADES uygulamasını anlatan ekipler, yaşanabilecek farklı olumsuzluklarda öğrencilerin polisi aramasını istedi.

Bilgilendirmenin ardından "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Nur Çetin, kadın ve ailenin güvenliği ile birlik bütünlüğünün toplumun inşası noktasında önemli rol aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin kıymetli bir farkındalık olduğunu vurgulayan Çetin, özellikle gençlerin ailenin bütünlüğü ve toplum için önemini daha iyi idrak ettiklerini kaydetti.

Çetin, destekleri için İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve poyis teşkilatına teşekkür etti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
