Kırşehir'de "Ahilikten Gelen Bereket, Aileden Gelen Lezzet" etkinliği yapıldı

Kırşehir'de 'Ahilikten Gelen Bereket, Aileden Gelen Lezzet' etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde, 'Aile Yılı' kapsamında pastacılık atölyesi ile gastronomi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara gastronomi eğitimi verildi ve en iyi pastayı yapan çifte ödüller takdim edildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), "Ahilikten Gelen Bereket, Aileden Gelen Lezzet" etkinliği gerçekleştirildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi fuaye alanında Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ile Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ortaklığında ve Kırşehir Ahi İş Kadınları Derneğinin desteğiyle 2025 "Aile Yılı" kapsamında pastacılık atölyesi el becerileri çalışması yapıldı.

Kaman Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yener Oğan, gastronominin kültürel, sosyal, turizm ve sanatsal gibi pek çok boyutu olduğunu anlattı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Ecem Akay da katılımcılara pastacılık eğitimi verdi.

Etkinlikte en iyi pastayı yapan çifte ise hediye ve belgeleri verildi.

Etkinliğin ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, "Aile Yılı" kapsamında üniversite olarak Ahilik kültürünün değerlerinin aile birliği ve mutfak lezzetleriyle harmanlanması amacıyla "Ahilikten Gelen Bereket, Aileden Gelen Lezzet" etkinliğini düzenlediklerini söyledi.

Güneş, katılım sağlayan ve emek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
500

title