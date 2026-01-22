Haberler

Çorum'da hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan Kur'an kursu açıldı

Güncelleme:
Çorum'un Osmancık ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Toprak tarafından annesi adına yaptırılan Kadriye Toprak 4-6 Yaş Kur'an Kursu, törenle hizmete açıldı. İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, kursların çocukların kişilik gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.

Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, burada yaptığı konuşmada, 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kurslarının çocukların kişilik gelişiminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Bu yaşlarda verilen dini eğitimin sevgi temelli anlayışla milli ve manevi değerlerin kazandırılmasına katkı sağladığını belirten Koçak, Kur'an kursunun ilçeye kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere ve katkı sunanlara teşekkür etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından da Kur'an kursunun ilçeye hayır getirmesi için dua edildi.

Törene Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
