Kadriye Candan'dan 'Güçlü Kadınlar' Serisi

Güncelleme:
Kastamonu'da 42 yaşında resme başlayan Kadriye Candan, 'Güçlü Kadınlar' serisiyle kadınların duygularını tuvale aktarıyor. Yaptığı 50 tablo ile kadınların güçlerini ve zorluklarını ifade eden Candan, sergisini açmayı hedefliyor.

Kastamonu'da 42 yaşında resim yapmaya başlayan Kadriye Candan, "Güçlü Kadınlar" serisiyle tuvaline kadınların duygularını aktardı.

Ev hanımı 46 yaşındaki Candan, evinin bir odasında kendine tablolardan bir dünya oluşturdu.

Yaptığı tabloların ardından yaklaşık 1 yıl önce kadınların gücünü yansıtacak seri oluşturmaya karar veren Candan, çalışmasına "Güçlü Kadınlar" ismini verdi.

Serisinde Filistinli kadınların yaşadıkları başta olmak üzere zor zamanlar geçiren kadınların duygularını tuvale aktarmaya çalışan Candan, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu bekleyen Filistinli bir kız çocuğunu da resmetti.

Bugüne kadar yaptığı 50 civarındaki tabloyu açacağı sergide beğeniye sunmayı hedefleyen Candan, AA muhabirine, resim yapmaya hobi olarak başladığını söyledi.

Her yaptığı tablonun ardından resme tutkuyla bağlandığını vurgulayan Candan, "Kendimi keşfetmeye başladım. Öyle birden bire 'pat' diye yapmadım. Çok araştırdım. Deneme yanılma yöntemiyle kendimi geliştirdim ve artık yapabileceğime inandım." dedi.

Önce dokulu tablo yaptığını belirten Candan, daha sonra çizim gerçekleştirdiğini anlattı.

Candan, kadının gücünü yansıtmak için "Güçlü Kadınlar" serisi yapmaya karar verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben bir duygu alarak yaptım. Karşımdaki insanların bana benzer duygular aldığına inanıyorum. 'Güçlü Kadınlar' serimizde 8 tablomuz var. Kadınların yaşadığı sorunlar, her şey var. Mutluluğu, üzüntüsü her şeyiyle güçlü kadın. Kafasının içinde karmaşa olan kadınları yaptım. Filistin'de acı çeken, zulme uğrayan kadınları yaptım. Sonrasında orman yangınlarındaki çaresizliği işledim."

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak istediğini hatırlatan Candan, "Çocuk ölümlerine çok üzülüyorum. Bunun dini, dili, ırkı olmaz. Orada üzülen çocukların o umutlu bekleyişlerini, gemiden gelecek umudu resmetmek istedim." ifadesini kullandı.

İstediği duyguyu alamazsa tabloyu yeniden yapıyor

Yaptığı çalışmaların hiçbirini satmadığını vurgulayan Candan, şunları kaydetti:

"İlk hedefim sergi açmak, insanlara o duyguyu verebilmek, insanlar gelsinler, görsünler, duyguyu alsınlar. Ben çok profesyonel değilim, kendi kendime öğreniyorum. Bir tabloyu yapmam bir haftamı alıyor. Tablomu bitiriyorum, karşısına geçiyorum, istediğim duyguyu alamadığımda komple beyaza boyuyorum, yeniden başlıyorum. Hayallerimi yansıtıyorum. Şunu söyleyebilirim ki kimse kendini keşfetmekten geri kalmasın. En güzel keşif, insanın kendine yapılanıdır."

"Yaptığı eserlerde bir hikaye var"

Yasin Candan ise eşi Kadriye Candan'ın resim yaparak kendini çok daha iyi ifade edebileceğini düşündüğünü belirterek, "Yaptığı eserlerde bir hikaye var. Kendini ifade edebilmesi beni çok mutlu ediyor. Gazze'ye, Gazze'de yaşayan kadınlara, çocuklara atıf yapıyor. Hep hikayeleri var yaptığı eserlerin. İnşallah hayallerinin hepsine kavuşur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
