Kadriye Bayraktar'ın "Baktığın Kadar Varsın" sergisi 20 Ocak'ta açılacak

Güncelleme:
Tezhip sanatçısı Kadriye Bayraktar, sanat hayatının 19. yılına özel 'Baktığın Kadar Varsın' sergisini 20 Ocak'ta Dolmabahçe Resim Müzesi'nde açıyor. Sergide, geleneksel tezhip tekniğiyle ürettiği 11 eser yer alacak.

Tezhip sanatçısı Kadriye Bayraktar'ın sanat hayatının 19. yılına özel hazırladığı "Baktığın Kadar Varsın" adlı sergi, 20 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Dolmabahçe Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda açılacak sergide, Bayraktar'ın geleneksel tezhip tekniğiyle ürettiği 11 eser yer alacak.

Sanatçı, yılların birikimiyle tezhip sanatını güncel evrensel dile taşıyarak, hem geleneğe saygı göstermeyi hem de yeni bir sanat anlayışı ortaya koymayı amaçlıyor.

Küratörlüğünü Betül Tekiner'in üstlendiği sergideki eserlerinde, 16. yüzyıl tezhip anlayışını benimseyen sanatçı, geleneksel motifleri özgün kompozisyonlarla birleştiriyor.

Sergi, 9 Şubat'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA
