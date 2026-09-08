Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Eylül'de farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.
Ruhsatsız 2 tüfek, 4 tabanca, çalıntı otomobil ve cep telefonu ele geçirilen çalışmalarda firari 18 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.
Kaynak: AA