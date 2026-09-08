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Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı

Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Eylül'de farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.

Ruhsatsız 2 tüfek, 4 tabanca, çalıntı otomobil ve cep telefonu ele geçirilen çalışmalarda firari 18 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.

Kaynak: AA
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