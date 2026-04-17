Kadirli'de yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı.

Kızyusuflu köyü Acarobası Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Yeni Cami törenle hizmete girdi.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, törende, camilerin sadece namaz kılma alanları değil, günün her saatinde aktif kullanılması gereken yerler olduğunu söyledi.

Kaymakam Erdinç Dolu da caminin yapımında destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, katılımcılar kurdele keserek camiyi ibadete açtı.