Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 80 KM 382 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolunda R.Ç'nin kullandığı 01 PT 899 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü R.Ç. ve diğer araçta bulunan E.N.Ç, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.