Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Haberler

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Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Demirören Haber Ajansı - Efendi Erkayıran - Güncel
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Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.

KADİRLİ, OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede, saat 18.00 sıralarında başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tozlu, Tekeli, Kesikkeli, Mecidiye ile Aşağıçiyanlı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, mısır ve buğday tarlalarına zarar verdi. Dolu yağışıyla her yer beyaza bürünürken, tarım arazilerindeki zararın miktarının ise yarın gündüz saatlerinde tespit edileceği bildirildi


Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Güncel

Kadirli, Tarım, Güncel, Haberler

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