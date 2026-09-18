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Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

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Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Olcar, mesajında, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve bağımsızlığı uğruna mücadele eden gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Gazilerin şanlı tarihin ebedi kahramanları olduğunu ifade eden Olcar, şunları kaydetti:

"Gazilerin üstün gayretleri ve emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları, bizler için her zaman en büyük değerdir. Bizlere düşen görev, şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak, bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde geleceğe kararlılıkla yürümektir. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete irtihal eden şehit gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ise sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: AA
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