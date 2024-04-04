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Kadir İnanır hastaneden taburcu oldu

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Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Günlerdir yoğun bakımda yatan İnanır'dan güzel haber geldi.

REHABİLİTASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK

Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı. Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.

Kadir İnanır Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 20 Kasım 2021'de de rahatsızlanmış ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alındıktan sonra ameliyat geçirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Delil Deniz:

Geçmiş olsn ??

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mardinli yiğit:

Allah şifalar versin inş. Yakın zamanda ayağa kalkıp vekil olmasını dilerim.

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