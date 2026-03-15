"Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olarak idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kutlu geceyi camilerde ibadetle karşılayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nin, ramazanın 27. gecesine denk geldiği aktarılıyor.

Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

"Hz. Peygamber, ramazanın son on gecesinin ihya edilmesine özel önem vermiştir"

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması dolayısıyla Kadir Gecesi'nin çok önemli olduğunu belirtti.

Hz. Muhammed'in, Kadir Gecesi'nde inanarak ve mükafatını ancak Allah'tan bekleyerek namaz kılanların geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelediğini aktaran Tiryaki, "Kadir Gecesi'nin kesin olarak ramazan ayının kaçıncı gecesi olduğu bilinmemektedir. Hz. Peygamber, ramazan ayının son on gecesinin ihya edilmesine özel önem vermiş ve Kadir Gecesi'nin de bu gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir." ifadesini kullandı.

Kadir Gecesi'nin, ramazanın 27. gecesinde olduğu görüşünün genel kabul gördüğünü, ancak bu gecenin ramazanın son on gününün tek gecelerinde de aranmasıyla ilgili rivayetlerin bulunduğunu hatırlatan Tiryaki, "Hz. Peygamber'in konuyla ilgili söz ve fiilleri, ramazanın tamamını, özellikle de son on gecesini Kadir Gecesiymiş gibi ihya etmeye teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Benfica son nefeste kazandı

Yine dört ayak üstüne düştü!
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var
Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Zuhal Topal için söyledikleri ortalığı karıştırdı! Tepki yağıyor
Bakan Göktaş, ailelere Mark Zuckerberg'in fotoğrafıyla uyarıda bulundu

Ailelere bu fotoğrafı hatırlatıp uyarıda bulundu
Benfica son nefeste kazandı

Yine dört ayak üstüne düştü!
Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı

Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu

Trump "Yardım isteyeceğimiz son kişi" dedi, Netanyahu kapısını çaldı