Kadir Gecesi idrak ediliyor
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Malatya
Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde düzenlen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu.
Darende ilçesinde ise tarihi Somuncu Baba Külliyesi'ndeki Yeni Cami'de müftülük tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Teravih namazının ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Program sonunda vatandaşlara Somuncu Baba ekmeği ikram edildi.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel