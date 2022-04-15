Kadınların görüntülerini gizlice çekip paylaşan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kadınların görüntülerini gizlice çekip paylaşan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Uğur Akagündüz - Güncel
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Kadınların görüntülerini gizlice çekip paylaşan şüpheli tutuklandı

EDİRNE'de, kadınlar ve kız öğrencilerin görüntülerini gizlice çekip video paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Pakistan uyruklu Ali Rıza yakalanıp, tutuklandı.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, kadınlar ve kız öğrencilerin görüntülerini gizlice çekip video paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan  Pakistan uyruklu Ali Rıza yakalanıp, tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, okula giden kız çocukları ve kadınların görüntülerini gizlice çekip Tiktok'ta paylaşan kişinin Edirne'de yaşadığı ve görüntüleri de kentte çektiği tespit edildi. Ekipler, şüphelinin Pakistan uyruklu Ali Rıza olduğunu belirledi. Ali Rıza, Sarıcapaşa Mahallesi Araplar Caddesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı, çektiği görüntülere de el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Rıza, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kadınların görüntülerini gizlice çekip paylaşan şüpheli tutuklandı

Kadınların görüntülerini gizlice çekip paylaşan şüpheli tutuklandı

Kadınların görüntülerini gizlice çekip paylaşan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Pakistan, Tiktok, Edirne, Güncel, Haberler

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