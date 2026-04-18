BM'den kadın ve erkeklerin "teknoloji ve dijital dönüşümden eşit faydalanmaları" gerektiği mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque, teknolojinin yaygınlaşması ve dijital dönüşüm süreçlerinden kadın ve erkeklerin "eşit şekilde faydalanmaları" gerektiğini bildirdi.

Luque, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Teknolojinin yaygınlaşması ve dijitalleşmenin, kadınların güçlendirilmesi üzerindeki etkilerini değerlendiren Luque, kadın ve erkeklerin "dijital dönüşümden eşit şekilde faydalanmaları" gerektiğini vurguladı.

BM olarak kadınların, dijital ekonomiye katılımını artırmayı ve teknoloji disiplinlerinde öğrenim görmelerini desteklemeyi hedeflediklerini aktaran Luque, "(Teknolojinin yaygınlaşması ve dijitalleşme) Bu tür alanlarda giderek daha fazla kadının mezun olduğunu görüyoruz ancak kadınlar ve erkekler arasında bir uçurum var." dedi.

Dünya genelinde kadın ve kız çocuklarının cep telefonları ve platformlar dahil dijital teknolojiler aracılığıyla "tacize uğrama riskiyle karşı karşıya" kaldığını söyleyen Luque, "Kadınları dijital şiddetten korumak için çalışıyoruz. (Dijital platformlarda) Kullanılacak herhangi bir kadın görüntüsü için kadının rızasının alınmış olması gerekiyor. Yapay zeka için farklı algoritmalar, cinsiyet önyargısıyla tasarlanıyor. Eğer bunu dönüştürmezsek, kadınlar yapay zeka ve dijital teknolojiden yararlanmakta zorluk çekecek." ifadelerini kullandı.

"Barışı sürdürme ve çatışmayı önlemede" kilit unsur

Kadınların dünya genelinde kamu ve siyasette yaşadıkları zorlukları kapsamlı bir şekilde analiz ettiklerini belirten Luque, araştırmalar neticesinde bazı öncelikler belirlediklerini söyledi.

Luque, bu öncelikleri kamu ve siyasette kadınların liderliğini desteklemek, kadınların kendi kararlarını alabilmelerini ve politika üretilmesinde rol üstlenmelerini sağlamak olarak sıraladı.

Kadınları "barışı sürdürmenin ve çatışmayı önlemenin kilit unsurları" olarak nitelendiren Luque, kadınların "krizlere ilk müdahale edenler" olmasına rağmen "çoğu zaman barış görüşmeleri masasından dışlandıklarını" savundu.

Kadınların "siyasete katılımı"

Toplam parlamento üyelerinin yaklaşık yüzde 27'sini kadınların oluşturduğunu belirten Luque, bu oranı artırmak amacıyla ülkelerde bulunan siyasi partiler, parlamentolar ve özel sektörle birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Luque, "Siyasete katılmak istiyorsam, siyasette şiddetin kurbanı olmadığımı garanti etmeliyim. Bölgedeki birçok kadın, siyasette oldukları için çok derin bir şiddet seviyesiyle karşı karşıya kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.